Эксперт оценил слова главы МЭА о вине «Газпрома» в энергокризисе в ЕС

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в субботу, 15 января, прокомментировал слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, обвинившего «Газпром» в искусственном создании кризиса на европейском энергорынке.

«Он (Бироль. — Ред.) плохо понимает, как устроен газовый бизнес и взаимоотношения на этом рынке. Поэтому это больше похоже на какую-то пропаганду намеренную по отношению к российскому газу <…> то, что он сейчас говорит, очень слабо подкреплено фактами <…> «Газпром» поставляет газ в Европу в соответствии со своими обязательствами», — заявил «Известиям» Гривач.

По его словам, если бы компания не выполняла свои обязательства, то иностранные СМИ предали это огласке, чего не происходит. Рост цен на топливо в Европе начался задолго до начала отопительного сезона, отметил эксперт.

Гривач подчеркнул, что «Газпром» может увеличить поставки газа в Европу при наличии соответствующих контрактов.

12 января Бироль заявил, что «Газпром» может увеличить поставки в Европу как минимум на треть, но не делает этого. По его словам, из-за поведения России на европейском газовом рынке присутствует сильная напряженность, пишет Bloomberg.

9 января «Известия» сообщали, что наступивший новый год преподнес Европе подарок в условиях газового кризиса: из-за аномально теплой погоды подешевел газ. Фьючерсы на этот энергоноситель в начале года тестировали отметку $800 за 1 тыс. куб. м и на первой неделе января закрепились на уровне $1000. Эксперты напомнили, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Однако с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины 2021 года, говорили специалисты.

29 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу, но для этого нужно подписание долгосрочных контрактов. Он рассказал, что у страны есть ресурсная база, которая позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей на топливо в любых объемах.

25 декабря представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа на рынок Европы не соответствуют действительности. Кроме того, представитель «Газпрома» сообщил, что российская компания поставила в 2021 году в Германию 50,2 млрд куб. м, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

За день до этого в «Газпроме» сообщили, что Европа отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) более 41% от объема, который закачали за 2021 год. Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы рекорды по отбору газа из европейских ПХГ за сутки — 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно.