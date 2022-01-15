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Жителей Сахалина просят помочь коммунальщикам после снегопада

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Министерство ЖКХ Сахалинской области призывает местных жителей очистить свой личный транспорт от выпавшего снега. Таким образом автомобилисты смогут помочь коммунальным службам быстрее вывезти снег с дворовых территорий.

По словам министра ЖКХ региона Натальи Куприной, при расчистке дворов рабочие боятся повредить засыпанные машины, из-за чего оказываются вынуждены уехать в другие дворы, где автомобили не покрыты снегом, и рассчитывать расстояние до них при манёврах гораздо проще. Кроме этого, оставленный у домов транспорт мешает вывозу отходов, который возобновился на юге Сахалина, отмечает Vostokmedia.

Напомним, 12 января на Сахалине для движения пассажирских автобусов закрыли автодорогу Южно-Сахалинск – Холмск. Причина — ограниченная видимость и метель, а также предупреждение о чрезвычайных ситуациях. Также из-за циклона перекрыли движение на участке федеральной трассы 28-140 км между селами Старорусское и Цапко в Макаровском районе.

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