Жителей Сахалина просят помочь коммунальщикам после снегопада

Министерство ЖКХ Сахалинской области призывает местных жителей очистить свой личный транспорт от выпавшего снега. Таким образом автомобилисты смогут помочь коммунальным службам быстрее вывезти снег с дворовых территорий.

По словам министра ЖКХ региона Натальи Куприной, при расчистке дворов рабочие боятся повредить засыпанные машины, из-за чего оказываются вынуждены уехать в другие дворы, где автомобили не покрыты снегом, и рассчитывать расстояние до них при манёврах гораздо проще. Кроме этого, оставленный у домов транспорт мешает вывозу отходов, который возобновился на юге Сахалина, отмечает Vostokmedia.

Напомним, 12 января на Сахалине для движения пассажирских автобусов закрыли автодорогу Южно-Сахалинск – Холмск. Причина — ограниченная видимость и метель, а также предупреждение о чрезвычайных ситуациях. Также из-за циклона перекрыли движение на участке федеральной трассы 28-140 км между селами Старорусское и Цапко в Макаровском районе.