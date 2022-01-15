Политолог объяснил желание ЕС обвинять «Газпром» в газовом кризисе

Политолог Александр Рар в субботу, 15 января, в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о вине «Газпрома» в энергетическом кризисе в Европе.

«Серьезные эксперты, конечно, не винят Россию в энергетическом кризисе. Проблема многовекторная. Дело в том, что за последние месяцы или даже годы Европейская комиссия и главные государства Запада твердили в унисон, что нужно отказываться от грязных технологий, от грязных энергоносителей, что газ больше не нужен в таких объемах, как было раньше, что нужно переходить на обновляемые источники», — рассказал он.

Сейчас же за последние годы выясняется, что эти ветряные генераторы или солнечные батареи не работают на такую мощь, как это хотелось бы западным промышленникам, отметил эксперт.

По его словам, именно поэтому встал вопрос о закупке новых объемов газа. Рар отметил, что в Европе газ почти уже не эксплуатируется, поэтому «нужно идти в Норвегию, Россию, нужно закупать сжиженный газ».

Рар пояснил, что западные правительства твердили, что переходят на обновляемые источники, а теперь не хотят признаться в своей ошибке. Поэтому им нужен стрелочник и враг, которого можно обвинить в энергетическом кризисе, добавил он.

Он напомнил, что Россия десятилетиями надежно поставляет газ в ЕС, но и несет большие риски, потому что она должна добывать газ, вкладываться в разработку газовых месторождений и строить инфраструктуру. Поэтому Россия предлагает работать по контрактам. А Евросоюз, в свою очередь, хочет, чтобы газ находился на территории Европы и чтобы торговля происходила на спотовых рынках.

По мнению политолога, сейчас происходит борьба за будущее структуры рынка.

Рар отметил, что в Европе есть много спекуляций, которыми занимаются европейские торговцы газа. Кроме того, политолог назвал проблему надуманной.

«Почему тогда не открыть «Северный поток – 2» (СП-2), чтобы Россия прокачивала большие объемы газа в Европу? Почему не разрешить полное действие «Северного потока – 1» (СП-1). Нужна серьезная дискуссия на эту тему с людьми, которые принимают решения, но здесь эмоции берут верх, так как цены на газ в Европе растут, население недовольно, а политики не хотят признавать свою вину», — заявил он.

12 января агентство Bloomberg сообщило, что глава МЭА Фатих Бироль обвинил «Газпром» в энергетическом кризисе в Европе. Бироль заявил, что «Газпром» может увеличить поставки в Европу как минимум на треть, но не делает этого, что создает напряженность на европейском энергорынке.

15 декабря официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что все обвинения в адрес России и «Газпрома» в том, что страна дает мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, и неприемлемыми, и не соответствующими действительности.

Кроме того, представитель «Газпрома» сообщил, что российская компания поставила в 2021 году в Германию 50,2 млрд куб. м, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.