Двух зятьев Назарбаева уволили с руководящих постов в нацкомпаниях

Два зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уволены с руководящих постов в крупных национальных компаниях. Об этом 15 января сообщается на сайте госфонда «Самрук-Казына».

Так, супруг младшей дочери экс-президента Димаш Досанов покинул пост гендиректора, председателя правления казахстанской государственной компании «КазТрансОйл».

Также с должности снят председатель правления «Национальной компании QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев — предполагаемый муж старшей дочери Назарбаева.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.