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Новак заявил, что перекачка газа в Европу зависит от политики покупателей

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Физические потоки газа из РФ в Европу зависят от политики покупателей по организации исполнения контрактов. Об этом в субботу, 15 января, заявил вице-премьер Александр Новак.

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«Там каждый день ситуация разная. В первую очередь это действительно европейские потребители выбирают, как закупать газ. Это их политика — либо получать из трубы, либо выбирать из подземного газового хранилища. Потому что, видимо, для них экономически в какие-то моменты более целесообразно принимать соответствующие решения», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Вице-премьер отметил, что причиной энергокризиса в Европе стала недальновидность Еврокомиссии, которая последние годы отказывалась от долгосрочных контрактов на поставки топлива.

29 декабря Новак заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу, но для этого нужно подписание долгосрочных контрактов. Он рассказал, что у страны есть ресурсная база, которая позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей на топливо в любых объемах.

25 декабря представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа на рынок Европы не соответствуют действительности. Кроме того, представитель «Газпрома» сообщил, что российская компания поставила в 2021 году в Германию 50,2 млрд куб. м, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

За день до этого в «Газпроме» сообщили, что Европа отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) более 41% от объема, который закачали за 2021 год. Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы рекорды по отбору газа из европейских ПХГ за сутки — 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно.

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