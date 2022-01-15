Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Президент России Владимир Путин поручил правительству и парламенту доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, учитывая все возможные жизненные ситуаций граждан. Об этом в субботу, 15 января, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357–8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», обратив особое внимание на необходимость: обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона», — говорится в поручении президента по итогам заседания организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», состоявшегося 17 декабря.

Кроме того, особое внимание в поправках должно быть уделено обеспечению доступности получения гражданами документов, подтверждающих проведение прививки против COVID-19.

Также Путин указал на важность проведения оценки влияния реализации соответствующего закона на деятельность организаций в различных отраслях экономики.

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 30 января.

Поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлено 783 случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Она уточнила, что количество случаев «Омикрона» в России с 10 января выросло в два раза. Она прогнозирует, что этот штамм вытеснит «Дельта»-вариант COVID-19.

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