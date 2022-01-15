Жители Сиднея вышли на акции против вакцинации несовершеннолетних

В австралийском Сиднее сотни людей вышли на протесты. Жители города выступают против вакцинации несовершеннолетних. Прививочная кампания для детей в стране стартовала 10 января. К февралю первую дозу препарата должны получить 2,3 млн юных жителей страны. Родители, в свою очередь, не хотят следовать таким планам правительства, передает телеканал «Известия». Наряду с протестами в защиту детей участники акции выступили в поддержку Новака Джоковича. Демонстранты потребовали у властей освободить теннисиста.

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