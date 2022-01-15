В Минэнерго сообщили о проблемах с электричеством в восьми регионах РФ

Почти 180 тыс. человек остались без электроснабжения из-за непогоды на юге РФ, в Воронежской области, Дагестане и Ставрополье. Об этом в субботу, 15 января, сообщили в Минэнерго России.

«Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались: Краснодарский край и Республика Адыгея — 60 тыс. человек; Республика Дагестан — почти 55 тыс. человек; Ростовская область — 24 тыс. человек; Волгоградская область — более 23 тыс. человек; Ставропольский край — почти 13 тыс. человек; Воронежская область — 2 тыс. человек; Республика Калмыкия — почти 2 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Энергетики ведут восстановительные работы, добавили в министерстве.

13 января два крупных района Петрозаводска остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда на Карелию обрушился циклон. Он принес сильный ветер, до 21 м/с, а также сильный снег.