Нуланд заявила об отсутствии начала серьезной дискуссии между США и РФ
Переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили сторонам услышать друг друга, однако серьезная дискуссия еще не начиналась. Об этом 15 января заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«На данный момент мы лишь услышали друг друга. Мы не начинали тот тип переговоров, который мы должны были бы [начать] для попытки достигнуть соглашений. В особенности, если они (Россия. — Ред.) хотят, чтобы эти соглашения были юридически обязывающими. Поэтому нам понадобится больше времени», — цитирует ее Financial Times.
Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс переговоров. По его словам, Россия готовится к любому развитию событий. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал.
Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
По итогам переговоров 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также высокопоставленный дипломат указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.