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В Казахстане задержали бывшего замминистра энергетики Карагаева

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Бывший заместитель министра энергетики Казахстана Жумабай Карагаев задержан и заключен под стражу. Об этом 15 января сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.

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«Следственно-оперативной группой территориального департамента АФМ по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области», — говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Отмечается, что в отношении Карагаева постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

«Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — добавили в агентстве.

Ранее в этот день пресс-служба правительства Казахстана заявила, что Карагаев освобожден от занимаемой должности. В свою очередь ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил о его задержании.

6 января в Казахстане на 180 дней ввели госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Кроме того, для стабилизации цен на социально значимые товары на полгода был запрещен вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота, на три месяца — картофеля и моркови.

За день до этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил вину за протесты в Казахстане на правительство. По его словам, особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит, в частности, на министерстве энергетики.

Тогда же стало известно, что в отношении директора газоперерабатывающего завода в казахстанском Жанаозене Накбергена Тулепова, который мог необоснованно завысить цены на сжиженный газ, начато досудебное расследование, он задержан. Говорилось и о задержании руководителя площадки по электронной торговле этим видом топлива.

2 января в Казахстане начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. На следующий день он сообщил, что миротворцы полностью покинут страну через 10 дней. Первые подразделения российских десантников из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана 13 января.

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