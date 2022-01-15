Очередная ледовая переправа открылась в Хабаровском крае

На территории Хабаровского края открылась 13-я по счету ледовая переправа. Она расположена на реке Амур между городом Амурском и селом Вознесенское в Амурском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, открытие зимней дороги позволит сократить путь из районного центра до села.

По данным на 15 января, на учете в Центре ГИМС ГУ МЧС по краю находится 13 ледовых переправ. Из них в Хабаровском, Верхнебуреинском, Аяно-Майском и Охотском районах расположено по две дороги, в районе имени Полины Осипенко — три, в Николаевском и Амурском районах — по одной, пишет ИА AmurMedia.

Отмечается, что движение на каждой переправе осуществляется исключительно в границах ледового поля. На берегах обустроены съезды, установлены дорожные знаки, ограничивающие грузоподъемность и скорость.