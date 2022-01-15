Пенсионерка погибла при пожаре в многоквартирном доме во Владивостоке
Во Владивостоке в результате пожара в пятиэтажке погибла пожилая женщина. Об этом 15 января сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию ГУ МЧС России по региону.
Согласно оперативным данным, 14 января в 20:50 спасателям поступила информация о возгорании в квартире пятиэтажного дома на улице Жигура. В ходе тушения было обнаружено тело погибшей женщины 1950 года рождения.
К моменту прибытия пожарных в трехкомнатной квартире наблюдалось сильное задымление. Пострадала одна из комнат на общей площади 10 кв. м.
Причина возгорания, виновное лиц и размер ущерба устанавливаются.
В тушении были задействованы четыре единицы техники и 17 человек личного состава.
Утром 15 января пожар произошел в жилом доме в Воскресенске Московской области. По информации «Известий», в результате пожара погибли два человека.