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Пенсионерка погибла при пожаре в многоквартирном доме во Владивостоке

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Во Владивостоке в результате пожара в пятиэтажке погибла пожилая женщина. Об этом 15 января сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию ГУ МЧС России по региону.

Согласно оперативным данным, 14 января в 20:50 спасателям поступила информация о возгорании в квартире пятиэтажного дома на улице Жигура. В ходе тушения было обнаружено тело погибшей женщины 1950 года рождения.

К моменту прибытия пожарных в трехкомнатной квартире наблюдалось сильное задымление. Пострадала одна из комнат на общей площади 10 кв. м.

Причина возгорания, виновное лиц и размер ущерба устанавливаются.

В тушении были задействованы четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Утром 15 января пожар произошел в жилом доме в Воскресенске Московской области. По информации «Известий», в результате пожара погибли два человека.

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