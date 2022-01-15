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МВД просит арестовать еще троих предполагаемых хакеров REvil
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МВД просит арестовать еще троих предполагаемых хакеров REvil

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Следователи следственного департамента МВД РФ просят арестовать еще троих предполагаемых участников хакерской группировки REvil. Об этом в субботу, 15 января, сообщает пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина.

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«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до двух месяцев в отношении Хансвярова Р., Зайца А. и Головчука М.», — сообщила она «Интерфаксу».

14 января Тверской суд столицы арестовал хакера группировки REvil, которого подозревают в распространении вирусов-вымогателей. Под арестом подозреваемый будет находиться два месяца, до 13 марта 2022 года. Ему вменяется ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

В тот же день был арестован второй предполагаемый участник REvil. Под арестом обвиняемый также пробудет до 13 марта.

В пятницу ФСБ пресекла деятельность преступного сообщества REvil, члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.

Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США. Отмечается, что ФСБ установила полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту денежных средств. По данным ведомства, члены REvil разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание.

По адресам пребывания участников преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также криптокошельки и компьютерную технику.

Комментируя операцию ФСБ, независимый исследователь информационной безопасности, автор проекта Russian OSINT Сергей Рэдхант рассказал «Известиям», что хакерское преступное сообщество REvil вряд ли уже возобновит свою деятельность.

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