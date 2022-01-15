Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в Тыве

Первые два случая заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон» выявлены в Республике Тыва. Об этом в субботу, 15 января, сообщил на своей официальной странице в Instagram глава региона Вячеслав Ховалыг.

«В нашей республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом «Омикрон». Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Еще ждем результатов остальных анализов из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, где исследуют анализы именно на новый штамм коронавируса», — заявил Ховалыг.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан, отметила вице-премьер.

13 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма. Тогда как главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости.

12 января президент России Владимир Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Он поручил проработать данные вопросы премьер-министру России.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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