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Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в Тыве

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Первые два случая заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон» выявлены в Республике Тыва. Об этом в субботу, 15 января, сообщил на своей официальной странице в Instagram глава региона Вячеслав Ховалыг.

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«В нашей республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом «Омикрон». Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Еще ждем результатов остальных анализов из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, где исследуют анализы именно на новый штамм коронавируса», — заявил Ховалыг.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан, отметила вице-премьер.

13 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма. Тогда как главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости.

12 января президент России Владимир Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Он поручил проработать данные вопросы премьер-министру России.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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