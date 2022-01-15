Дополнительные силы привлекут для уборки снега в Петрозаводске

Власти Петрозаводска после многочисленных жалоб горожан решили привлечь дополнительные силы на уборку улиц от снега и наледи. Об этом глава города Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в администрации состоялось внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Члены КЧС поддержали решение выделить дополнительные средства на вывоз снега», — рассказал градоначальник.

К работам готовы приступить шесть предприятий. Дополнительно планируется вывезти 60 тыс. т снега. При этом с начала зимы вывезено 35 тыс. т, что в три раза больше чем за декабрь и половину января прошлого сезона, — тогда вывезли 12 тыс. т.

По словам Любарского, большая часть обращений, поступающих в администрацию, касается уборки снега. Количество осадков сильно превышает показатели прошлых лет. Синоптики отмечают, что такая тенденция сохранится и в будущем, пишет ИА «Карелinform».

Также мэр напомнил о том, что с 3 декабря на территории Петрозаводска действует режим повышенной готовности.