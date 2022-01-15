Посольство РФ назвало голословными обвинения США в подготовке «вторжения на Украину»

Звучащие в США обвинения в подготовке Россией некоего предлога для вторжения на Украину бездоказательны и голословны. Об этом 15 января заявило посольство РФ в Вашингтоне.

«Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некоего предлога для вторжения на Украину. Представители администрации уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций». Доказательств, как водится, нет», — написали на странице дипмиссии в Facebook.

По словам дипломатов, такие обвинения являются подтверждением продолжающегося информационного давления на Москву.

«Такая постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на нашу страну. Причем повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», — убеждены в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что обвинения в адрес РФ не могут иметь никаких подтверждений.

«Со своей стороны хотели бы предостеречь коллег от такого рода авантюр. В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединенных Штатах (как на официальном уровне, так и в СМИ) обвинения в наш адрес голословны и не могут иметь никаких подтверждений», — сообщили в российской дипломатической миссии.

Отмечается, что Россия выступает против войны и за «дипломатическое решение всех международных проблем».

«Призываем США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных российской стороной проектов договоров», — добавили в посольстве.

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля. Она отметила, что Москва перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. По его словам, речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину «нет и быть не может». Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Данные о якобы планах вторжения РФ на Украину появились в последние недели и в ряде западных СМИ. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.