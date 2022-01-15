Прямой эфир
Экономика
Новак заявил о важности долгосрочных контрактов для поставок газа в ЕС
Общество
Путин поздравил сотрудников СКР с 11-летием образования ведомства
Мир
Токаев поручил ускорить работу по созданию сил специальных операций
Мир
Еще два самолета с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Иваново
Общество
Синоптик пообещал москвичам метель 15 января
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Москве
Мир
Поляки высмеяли надежды Украины на транзит газа через их территорию
Общество
В России за сутки выявили 27 179 новых случаев COVID-19
Мир
США сообщили о контакте с Украиной по кибератакам на сайты министерств
Происшествия
СК начал проверку после взрыва на газовой заправке в Улан-Удэ

Новак заявил о важности долгосрочных контрактов для поставок газа в ЕС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия обладает достаточными ресурсами для увеличения поставок газа в Европу, однако их разработка требует инвестиций, поэтому нужны долгосрочные контракты. Об этом в субботу, 15 января, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Неподъемная платежка: может ли в Молдавии повториться газовый кризис
В «Молдовагазе» назвали условия, при которых в 2022 году не возникнет проблем с поставками топлива

«Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы. Но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени для того, чтобы проект окупился, привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Вице-премьер отметил, что РФ выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам в прошлом году.

По словам Новака, причиной энергокризиса стала недальновидная политика Евросоюза и Еврокомиссии, которая на протяжении последних лет просто целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов.

9 января «Известия» сообщали, что наступивший новый год преподнес Европе подарок в условиях газового кризиса: из-за аномально теплой погоды подешевел газ. Фьючерсы на этот энергоноситель в начале года тестировали отметку $800 за 1 тыс. куб. м и на первой неделе января закрепились на уровне $1000. Эксперты напомнили, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Однако с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины 2021 года, говорили специалисты.

29 декабря Новак заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу, но для этого нужно подписание долгосрочных контрактов. Он рассказал, что у страны есть ресурсная база, которая позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей на топливо в любых объемах.

25 декабря представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа на рынок Европы не соответствуют действительности. Кроме того, представитель «Газпрома» сообщил, что российская компания поставила в 2021 году в Германию 50,2 млрд куб. м, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

За день до этого в «Газпроме» сообщили, что Европа отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) более 41% от объема, который закачали за 2021 год. Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы рекорды по отбору газа из европейских ПХГ за сутки — 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022