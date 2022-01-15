Forbes включил девочку из России в топ самых высокооплачиваемых блогеров

Семилетняя россиянка заняла шестую строчку рейтинга Forbes как одна из самых высокооплачиваемый блогеров на YouTube. За прошлый год Настя Радзинская заработала более 2 млрд рублей, передает телеканал «Известия». Блог Like Nastya появился на YouTube в 2016 году. Уже к 2017-му на канал подписалось около 2,5 млн человек. В рейтинг Forbes USA Настя попадает уже в третий раз. В прошлом году Радзинская упоминалась на седьмом месте.

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