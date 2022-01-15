Пассажир автобуса рассказал об обстоятельствах ДТП с такси на юге Москвы

Пассажир автобуса, попавшего в ДТП на Варшавском шоссе в Москве в субботу, 15 января, рассказал об обстоятельствах аварии с такси.

«Мы сели в автобус, не доехали до следующей остановки. Сели на Большой Бутовской, до «Аннино» не доехали. Рядом с поворотом на заправку автобус занесло, и он врезался. Все посыпались вперед, поломались поручни», — рассказал он РЕН ТВ.

Он также сообщил, что разлетевшиеся стекла повредили лицо одного из мужчин, также одна из пассажирок ударилась грудной клеткой — ее госпитализировали.

Помимо этого, сломалась детская коляска, в которой везли маленького ребенка, отметил пассажир.

«Известия» публикуют список пострадавших в ДТП:

1. Мамедов Р., 29 лет;

2. Воробьева Е., 44 года;

3. Мачкова Е., 22 года;

4. Маслин М., 53 года;

5. Пашковская Т., 68 лет;

6. Исмаилов Н., 46 лет;

7. Сара М., ребенок;

8. Арсаналиев Д., 34 года;

9. Акаева Т., 28 лет.

Авария на Варшавском шоссе произошла с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз» и автомобиля такси ранее в этот день. По словам водителя такси, его занесло при опережении пассажирского автобуса и, не справившись с управлением, он столкнулся с ним. По информации ГИБДД, пострадали девять человек, в том числе младенец. После аварии были госпитализированы семь человек.