Лукашенко заявил о предотвращении цветной революции в Казахстане

Ввод миротворческой миссии стран ОДКБ в Казахстан не дал разгореться там цветной революции. Об этом в субботу, 15 января, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Успех <…> миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями», — заявил Лукашенко на встрече с белорусским миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане.

По словам президента, принятые по линии ОДКБ меры позволили уберечь Казахстан от развития ситуации по самому негативному сценарию, не дали разгореться очередной цветной революции.

«Переброска контингента войск стран-союзниц в кратчайшие сроки устранила угрозу разрушения государства, обеспечила стабилизацию ситуации и восстановление конституционного порядка в стране. Наши общие усилия не только охладили пыл террористов и экстремистов, управляемых извне, но и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал Организации Договора о коллективной безопасности», — заявил Лукашенко.

Глава государства заметил, что Казахстан столкнулся с вооруженной агрессией подготовленных террористических групп, которые ранее получили боевой опыт в различных горячих точках.

«Мы понимаем, что события в братской нам республике — очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве», — приводит агентство «БелТА» слова Лукашенко.

Он подчеркнул, что организаторы беспорядков в Казахстане хотели дестабилизировать обстановку по периметру России.

Операция ОДКБ в Казахстане станет сигналом всем, кто «точит меч» по периметру белорусско-российской границы, заключил белорусский президент.

13 января президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Шойгу заявил, что вывод миротворческого контингента стран ОДКБ должен завершиться 19 января.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.