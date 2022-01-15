Момент столкновения такси с автобусом в Москве попал на видео
В Сети в субботу, 15 января, появилось видео момента столкновения пассажирского автобуса и такси на Варшавском шоссе в Москве.
На кадрах видно, что автомобиль Hyundai занесло при опережении автобуса и он столкнулся с пассажирским транспортом.
Авария на Варшавском шоссе произошла с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз» и автомобиля такси ранее в этот день. По информации «Известий», в ДТП пострадали 11 человек. По данным столичного департамента транспорта, среди пострадавших есть двухмесячный ребенок.
После ДТП были госпитализированы семь человек.