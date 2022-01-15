Пассажирский самолет готовится к посадке в Самаре из-за анонимной угрозы взрыва

В аэропорту Самары готовятся к экстренной посадке авиалайнера из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его данным, было получено анонимное сообщение о бомбе на борту.

«Неизвестный сообщил о том, что на борту самолета Boeing-737 якобы заложено взрывное устройство», - сказал источник.

Как ожидается, лайнер приземлиться в Самаре около 13:30 мск. Сейчас в аэропорт стянуты экстренные службы и саперы.