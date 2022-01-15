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«Газпром» подтвердил подачу в суд иска для пересмотра цен по контракту с польской PGNiG

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«Газпром» в субботу, 15 января, подтвердил факт обращения в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGNiG.

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«14 января 2022 года ООО «Газпром экспорт» и ПАО «Газпром» инициировали обращение в международный арбитраж года», — приводит «РИА Новости» сообщение компании.

Уточняется, что иск подан в отношении пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией от 1996 года.

Ранее в этот день PGNiG сообщила, что «Газпром» подал в арбитражный суд Стокгольма иск, касающийся требования изменения ценовых условий на газ. Председатель правления польской компании Павел Маевский заявил, что считает требование повышения контрактной цены «совершенно необоснованным». Компания готова продемонстрировать это в арбитражном суде.

Отмечается, что заявки «Газпрома» на пересмотр были поданы в ответ на запросы PGNiG о снижении контрактной цены от 1 ноября 2017 года и 1 ноября 2020 года

9 января «Известия» сообщали, что наступивший новый год преподнес Европе подарок в условиях газового кризиса: из-за аномально теплой погоды подешевел газ. Фьючерсы на этот энергоноситель в начале года тестировали отметку $800 за 1 тыс. куб. м и на первой неделе января закрепились на уровне $1000. Эксперты напомнили, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Однако с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины 2021 года, говорили специалисты.

29 декабря глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу, но для этого нужно подписание долгосрочных контрактов. Он рассказал, что у страны есть ресурсная база, которая позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей на топливо в любых объемах.

25 декабря представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа на рынок Европы не соответствуют действительности. Кроме того, представитель «Газпрома» сообщил, что российская компания поставила в 2021 году в Германию 50,2 млрд куб. м, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

За день до этого в «Газпроме» сообщили, что Европа отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) более 41% от объема, который закачали за 2021 год. Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы рекорды по отбору газа из европейских ПХГ за сутки — 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно.

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