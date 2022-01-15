В посольстве России отвергли обвинения США о сроках «вторжения» на Украину

Заявления США о подготовке РФ предлога для «вторжения» на Украину являются вбросом. Об этом в субботу, 15 января, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне на странице дипмиссии в Facebook.

«Представители администрации (США — ред.) уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций». Доказательств, как водится, нет <…> Причем повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», — говорится в сообщении.

В российской дипмиссии предостерегли США от таких подобных действий.

«В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединенных Штатах обвинения в наш адрес голословны и не могут иметь никаких подтверждений», — отметили в посольстве.

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля. По ее словам, Москва перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

Также 14 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. По его словам, речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что организация не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военнослужащих «не является критичной», а сама РФ «вообще не готова сейчас к наступлению».

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» РФ делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.