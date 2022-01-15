Спасатели приступили к устранению свалки мусора на реке в Ставрополье

Спасатели приступили к устранению свалки мусора на реке в Ставрополье

2022-01-15 10:08:44

2022-01-15 10:08:44

2022-01-15 10:08:44

2022-01-15 10:08:44

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