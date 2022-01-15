Путин поздравил сотрудников СКР с 11-летием образования ведомства

Президент России Владимир Путин в субботу, 15 января, поздравил сотрудников и ветеранов СК России с 11-й годовщиной образования ведомства как самостоятельного федерального государственного органа. Телеграмма с текстом поздравления опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что за прошедшее время СК доказал свою эффективность и стал одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы.

«Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России. Эта в высшей степени ответственная работа требует от каждого из вас исключительной компетентности, принципиальности, верности служебному долгу», — говорится в сообщении.

Путин также подчеркнул, что от безупречных профессиональных и личных качеств сотрудников во многом зависят успешное решение стоящих перед СК задач, а также вера людей в торжество закона и справедливости.

25 июля президент поздравил следователей с Днем сотрудника органов следствия. Глава государства выразил благодарность следователям за их напряженную и ответственную работу и назвал ее значимой для всей страны и всех граждан, подчеркнув важную роль СК России и соответствующих подразделений в структуре МВД и ФСБ в борьбе с преступностью и коррупцией, защите закона, интересов государства, общества и человека.