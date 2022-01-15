В Центральном музее Казахстана рассказали о нападении на него во время протестов

В Центральном музее Казахстана рассказали о нападении на него во время протестов

2022-01-15 09:27:25

2022-01-15 09:27:25

2022-01-15 09:27:25

2022-01-15 09:27:25

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