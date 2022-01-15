В Центральном музее Казахстана рассказали о нападении на него во время протестов

Центральный Государственный музей Казахстана чуть не разгромили во время беспорядков, которые происходили в Алма-Ате. Об этом в субботу, 15 января, рассказала «Известиям» заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева.

«Это было 5 января. Утром все сотрудники пришли на работу, но из-за обстановки, которая складывалась накануне, было принято решение всех отпустить», — рассказала она.

Сама Дандыгараева и несколько инженеров и руководителей инженерных технических служб остались на работе. Сначала в здании музея всё было спокойно, однако с улицы были слышны шум, стрельба и крики.

«До нас дошел запах газа, стоял туман. Мы видели пожар и слышали крики людей. Было страшно. Надеялась, что к нам не придут. Мы же музей. Это наше наследие. Но было неспокойно», — пояснила представитель музея.

По словам Дандыгараевой, когда в резиденции разгорелся бунт, люди пошли в сторону музея. Как раз в это время туда пришли раненые курсанты, которым сотрудники музея помогли, чем могли, дополнила она.

Затем, как рассказала сотрудник музея, в здание через главный вход ворвались около 20 человек протестующих. Ломом они сломали часть двери и открыли вход. При этом Дандыгараева отметила, что в этот момент почувствовала свой гражданский долг.

«Тогда я поняла, что я гражданин своей страны, тем более я уже 18 лет работаю в этом. Каждый экспонат мне дорог, я знаю историю каждого из них. Думала, если мы потеряем наши коллекции, мы потеряем нашу историю», — пояснила собеседница.

В это время в холл музея уже прорвались несколько человек, которые сломали сигнализацию, мониторы и камеры. После этого помещение заполонили другие активисты. Тогда Дандыгараева выбежала к ним.

«Думала, что отступать мне нельзя. Среди них были одни молодые ребята, поэтому я обратилась к ним: «Ребята! Дети мои! Остановитесь! Это музей, мы храним ценности, культурное наследие нашего народа. Если вы все сломаете, оно все сгорит, то мы потеряем свою историю. Это не административное здание, а музей, где хранятся наши достояния», — рассказала представитель музея.

На это заявление кто-то из активистов сказал, чтобы в музее ничего не трогали. Затем, по словам женщины, некоторые из молодых людей попросили коврики, чтобы они могли помолиться, другие просили воды.

При этом сотрудники музея держали свои позиции, чтобы не пропустить протестующих в залы. Кроме того, в музее специально не включали свет, чтобы никто не увидел, какие именно коллекции в нем хранятся.

Дандыгараева заметила, что протестующие пробыли в музее около пяти часов, а потом отправились в сторону аэропорта.

«Я думала в тот момент не о героизме, а о том, как сохранить наши коллекции. Может быть, их остановило мое материнство, ведь я мать и обращалась к ним как к детям, может быть. Или их зацепили мои слова о наследии нашего народа. Я думаю, что сыграло роль и то, что всё происходило не на улице, а в замкнутом, маленьком пространстве, где они меня услышали», — отметила замдиректора.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.