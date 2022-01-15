СК начал проверку после взрыва на газовой заправке в Улан-Удэ

Следственным отделом по Железнодорожному району городу Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка после взрыва на газовой заправке. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 14 января водитель автомобиля марки «Газель» приехал на газозаправочную станцию на улице Ботаническая в Улан-Удэ для ремонта газобаллонного оборудования, установленного под днищем машины. Во время парковки в боксе была замечена утечка газа, после чего, по предварительным данным, произошло воспламенение газовой смеси в газобаллонном оборудовании фуры.

Водитель с пассажиром находились внутри машины и получили ожоги лица и кистей на различной площади тела. Еще четверо мужчин, находившихся на станции, также получили ожоги участков тела, с которыми были госпитализированы в медицинское учреждение.

«По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

12 января в результате взрыва газового бойлера в жилом доме в селе Троицком Анивского района Сахалинской области пострадал один человек. Причиной происшествия стал скачок давления газа. Затем на кухне начался пожар, который охватил площадь в 9 кв. м. В квартире взрывом выбило окна и двери.