Прямой эфир
Мир
США и НАТО готовы провести новую встречу с Россией
Мир
В Алма-Аты задержали более 2400 участников мародерств с начала АТО
Экономика
Госдеп США провел переговоры с энергокомпаниямим о поставках газа в Европу
Мир
Вучич вступился за Джоковича перед премьер-министром Австралии
Мир
КНДР рассказала о пуске ракет с железнодорожных платформ
Мир
Экс-советник Обамы признался в хищении $218 тыс. при создании школ
Мир
Поляки высмеяли надежды Украины на транзит газа через их территорию
Интернет
Apple выполнила одно из требований закона РФ и завела личный кабинет
Мир
США сообщили о контакте с Украиной по кибератакам на сайты министерств
Мир
Швеция усилила патрулирование на острове Готланд из-за России

Пострадавших при крушении самолета на Алтае подключили к ИВЛ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двоих пострадавших при крушении легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» в Алтайском крае подключили к аппаратам ИВЛ. Об этом в субботу, 15 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевой минздрав.

«Затонул в озере»: вертолет с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга разбился на Камчатке
Во время крушения Ми-8 спаслись 8 человек, остальные пропали без вести

«Пострадавшие в реанимации, на аппаратах ИВЛ, один из них в сознании, второй — в состоянии медикаментозной седации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что состояние у пострадавших крайне тяжелое, но есть положительная динамика.

14 января произошло крушение легкомоторного самолета на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае, в результате чего пострадали два человека — командир судна и пассажир. По данным «Известий», они получили переломы, один из них жаловался на очень сильные боли.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, самолет выполнял экскурсионный полет. По предварительной информации, причиной крушения самолета стала ошибка пилотирования — пилот, вероятно, не справился с выполнением разворота.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022