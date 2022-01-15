Пострадавших при крушении самолета на Алтае подключили к ИВЛ

Двоих пострадавших при крушении легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» в Алтайском крае подключили к аппаратам ИВЛ. Об этом в субботу, 15 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевой минздрав.

«Пострадавшие в реанимации, на аппаратах ИВЛ, один из них в сознании, второй — в состоянии медикаментозной седации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что состояние у пострадавших крайне тяжелое, но есть положительная динамика.

14 января произошло крушение легкомоторного самолета на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае, в результате чего пострадали два человека — командир судна и пассажир. По данным «Известий», они получили переломы, один из них жаловался на очень сильные боли.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, самолет выполнял экскурсионный полет. По предварительной информации, причиной крушения самолета стала ошибка пилотирования — пилот, вероятно, не справился с выполнением разворота.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».