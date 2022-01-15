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Поляки высмеяли надежды Украины на транзит газа через их территорию

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Читатели польского портала Wydarzenia.Interia прокомментировали 14 января сообщение о том, что сенат США отклонил законопроект о санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2».

Они отметили, что интересы европейских государств для США не представляют ценности, а надежды Украины на транзит газа через их территорию в случае остановки СП—2 — смешны

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«Власти Украины лоббировали принятие законопроекта. Его провал — это результат давления Белого дома, который убедил демократов, ранее в подавляющем большинстве выступавших за санкции, не мешать дипломатическим попыткам предотвратить кризис с Россией. Администрация Байдена также объяснила, что санкции могут подорвать соглашение с немецким правительством, которое обязалось приостановить газопровод в случае российской агрессии», — говорится в материале.

Комментируя его, пользователь с ником Don Diego заметил, что США будут пытаться договориться с Россией ради собственных стратегических интересов, в том числе в контексте соперничества с Китаем.

«А интересами Европы, в особенности той части, где находимся мы, он без колебаний пожертвует. Никакие закупки (попытки подольститься) в США для нашей армии не помогут. Рассчитывать следует на себя и собственные возможности», — подчеркнул он.

Читатель mefis58 заметил, что покупать российский газ никого не вынуждают. В противном случае, претензии были бы обоснованы.

«Санкции — это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши «братья с трезубцем» уверены, что если «Северный поток — 2» заблокируют, газ пойдет через Украину? Он не пойдет!» — заявил автор.

«Следует дать разрешение на запуск «Северного потока — 2». Главное, чтобы в ЕС был дешевый газ, Украина меня не интересует», — добавил пользователь Myślący.

Сенат США 13 января отклонил законопроект о санкциях в отношении российского «Северного потока – 2» по итогам голосования. Проект не набрал требуемых 60 голосов. За проект проголосовали 55 сенаторов, против выступили 46 человек.

В этот же день администрация США выступила против проекта санкций в отношении газопровода, предложенных сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Белый дом отметил, что инициатива республиканца вряд ли поможет Украине. Напротив, санкционный проект может подорвать «единство европейских союзников».

Вашингтон отметился последовательными выступлениями против проекта и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока – 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.

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