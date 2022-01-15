В Алма-Аты задержали более 2400 участников мародерств с начала АТО

С начала антитеррористической операции (АТО) в Алма-Ате задержаны более 2400 участников незаконных акций и мародерств, сообщил информационный центр комендатуры города в субботу, 15 января.

«Всего задержано 2402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3976 боеприпасов», — сообщили в ведомстве.

За минувшие сутки в комендатуру поступило 93 сигнала от граждан, требовавших оперативного реагирования, все они отработаны.

14 января президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил о задержании почти 2 тыс. человек во время беспорядков и действия режима чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам установить степень вины поручено Генпрокуратуре.

Ранее, 12 января, Токаев поручил правительству и местным властям восстановить разрушенные в ходе беспорядков здания в Алма-Ате за восемь месяцев. Об этом он заявил в ходе совещания оперативного штаба.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.