Три абитуриента университета в Японии получили ножевые ранения перед экзаменом

Три абитуриента Токийского университета получили ножевые ранения перед экзаменом. Об этом стало известно в субботу, 15 января.

Нападавший, 17-летний старшеклассник, задержан на месте, сообщает телеканал NHK.

Пострадали двое 18-летних старшеклассников и 72-летний мужчина, стоявшие у ворот университета перед приемными экзаменами. Они получили ножевые ранения, но находятся в сознании, их доставили в больницу. Сообщается, что им нанесли порезы в области спины кухонным ножом, но у пожилого мужчины, вероятно, более серьезная рана.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

31 октября по меньшей мере 15 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в поезде метро линии Кейо на западе Токио. Кроме того, в поезде возникло задымление. По предварительной версии, злоумышленник после атаки разлил горючую жидкость и поджег ее.