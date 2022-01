Диетолог рассказала об уменьшении объема мозга из-за кофе

Уменьшение объема мозга и риск развития деменции могут стать последствиями употребления более шести чашек кофе в день, рассказала британский сертифицированный диетолог и знаменитый шеф-повар Серена Пун порталу Eat This, Not That!

«Одно исследование показало, что обильное потребление кофе, более шести чашек в день, было связано с уменьшением объема мозга и повышенным риском развития деменции. Если вы следите за потреблением кофеина, обязательно считайте потребление чая и шоколада», — сказала она.

В материале о напитках, которые провоцируют преждевременное старение мозга, от 11 января Пун добавила, что когнитивные функции и мышление не меньше страдают и при дефиците воды. Учитывая, что мозг состоит почти на 70% из воды, поддержание водного баланса в организме — один из способов достижения хорошего состояния тела и разума.

«Исследователи обнаружили, что даже умеренное обезвоживание может влиять на когнитивные функции. Имейте в виду, что напитки, содержащие алкоголь и кофеин, являются мочегонными, они могут снизить общую гидратацию», — отметила она.

Российский коллега Серены Пун — врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал 15 января, что можно съесть перед сном, чтобы наутро быть бодрым и выспавшимся. Он подчеркнул, что ложиться спать голодным не стоит — это вызовет желание съесть лишнего во время завтрака.