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Диетолог рассказала об уменьшении объема мозга из-за кофе

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Уменьшение объема мозга и риск развития деменции могут стать последствиями употребления более шести чашек кофе в день, рассказала британский сертифицированный диетолог и знаменитый шеф-повар Серена Пун порталу Eat This, Not That!

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«Одно исследование показало, что обильное потребление кофе, более шести чашек в день, было связано с уменьшением объема мозга и повышенным риском развития деменции. Если вы следите за потреблением кофеина, обязательно считайте потребление чая и шоколада», — сказала она.

В материале о напитках, которые провоцируют преждевременное старение мозга, от 11 января Пун добавила, что когнитивные функции и мышление не меньше страдают и при дефиците воды. Учитывая, что мозг состоит почти на 70% из воды, поддержание водного баланса в организме — один из способов достижения хорошего состояния тела и разума.

«Исследователи обнаружили, что даже умеренное обезвоживание может влиять на когнитивные функции. Имейте в виду, что напитки, содержащие алкоголь и кофеин, являются мочегонными, они могут снизить общую гидратацию», — отметила она.

Российский коллега Серены Пун — врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал 15 января, что можно съесть перед сном, чтобы наутро быть бодрым и выспавшимся. Он подчеркнул, что ложиться спать голодным не стоит — это вызовет желание съесть лишнего во время завтрака.

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