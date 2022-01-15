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«Стальная бабушка» запланировала спуститься на дно океана

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«Стальная бабушка» Мария Колтакова в субботу, 15 января, поделилась с «Известиями» своими планами на новый рекорд.

«Надо придумать, сколько еще рекордов сделать надо. Это же не просто пошел и сделал, это надо куда-то пойти, договориться. Я бы сейчас на дно океана спустилась», — призналась Мария Денисовна.

По ее словам, к прошлому рекорду она вообще не готовилась.

«Слышала, что одна женщина простояла сколько-то минут на гвоздях, а я как раз думала, что мне взять. Стоять было не тяжело», — отметила «стальная бабушка».

Также рекордсменка заявила, что намерена прожить до 105 лет. При этом она добавила, что загадывать не станет.

14 января Марии Денисовне Колтаковой исполнилось 100 лет. С юбилеем ее поздравили многие знаменитости — актриса Дарья Юргенс, художник Никас Сафронов, актер Эвклид Кюрдзидис и многие другие. Кроме того, теплые слова по случаю столетия Марии Денисовны сказал журналист «Известий» Дмитрий Борисов.

«Вы пример мужества, героизма, стойкости. Вы пример жизнелюбия и жизни, потому что вы до сих пор можете удивлять всех, кто не достиг даже половины вашего возраста», — подчеркнул он.

«Железная бабушка» в свой день рождения простояла 100 сек на стальных гвоздях. Достижение зафиксировали для Книги рекордов России.

В октябре она совершила полет на реактивном самолете в Северной Осетии и в 14-й раз попала в Книгу рекордов Гиннесса. Начальник Владикавказского аэроклуба рассказал, что они пролетели над Кавказским хребтом, по ущелью над Фиагдоном. Им удалось сделать фигуры сложного пилотажа: боевой разворот, «бочку» и «горку».

Участница освобождения Харькова, Львова, Польши и Чехословакии в возрасте 93 лет прыгала с парашютом, а в 95 лет летала на параплане.

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