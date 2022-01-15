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Юрист рассказала о мошеннических уловках с возвратом НДС

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Бизнесмены-мошенники используют разные уловки для накопления незаконного капитала, например, за счет возврата НДС при экспорте. Об этом рассказала «Известиям» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в субботу, 15 января.

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«Первой и самой распространенной является возврат НДС при экспорте, когда весь исходящий НДС подлежит возмещению, так как входящий отсутствует. В таких схемах мошенники, например, заявляют один товар, а за границу едет другой, или сделка происходит между подставными фирмами, а НДС возмещается с несуществующего товара», — объяснила она.

Другой прием — это возврат льготного НДС. Например, компания торгует зерном, НДС при реализации которого составляет 10%, а транспортные расходы облагаются НДС в размере 20%.

«То есть исходящий НДС будет больше, чем входящий, и 10% разницы подлежит возврату. Эта схема схожа с предыдущей тем, что товары, возможно, не производились, заключенная сделка является фиктивной», — отметила Гусятникова.

При фиктивных сделках договоры подписываются между подставными организациями, но сейчас проворачивать такое становится всё труднее, так как все счета-фактуры проверяются налоговиками при сдаче декларации по НДС при помощи специальной программы.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Афера на три буквы: как махинаторы наживаются на возврате НДС»

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