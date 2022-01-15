Историк упрекнул Украину в слепом повторении за США тезисов о «русских хакерах»

Обвинения Украины в кибератаках со стороны России абсолютно беспочвенны, это просто повторение за американцами рассказов об опасных «русских хакерах». Об этом рассказал «Известиям» заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в субботу, 15 января.

«Поскольку доказательств никаких не предъявлено, то, скорее всего, их и нет. И мы уже привыкли к голословным утверждениям со стороны киевских властей. Более того, заявления официального Киева девальвированы настолько, что, в общем-то, достаточно сложно доверять какому-то слову из тех заявлений, что идут из Киева», — поделился эксперт.

Как пример Шаповалов привел недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовящихся покушении на него и государственном перевороте.

«Поскольку никакой попытки и никакого переворота не было, в общем то, это была, скорее всего, такая импровизация, или фейк. Вот тоже самое мы наблюдаем и сейчас. Слишком много из Киева идет информационного шлака, который не имеет никакого содержательного наполнения», — отметил историк.

Причиной подобных высказываний он назвал желание Украины оставаться в информационном поле.

«Что касается причин подобных информационных сбросов, то очевидно, что Украина пытается остаться в информационной повестке и доказать, что Россия угрожает Украине. Это делается для того, чтобы напомнить о себе, попросить банально денег на Западе и попытаться заручиться его поддержкой. Поскольку тот большой переговорный процесс, который идет сейчас между РФ и США по системе европейской безопасности, он включает всё, что угодно, кроме украинских пожеланий, и очевидно, что Украина пытается напомнить о себе таким банальным образом», — объяснил Шаповалов.

Он напомнил к тому же, что утверждения о якобы российских хакерских атаках звучали уже не раз.

«Хочу подчеркнуть, что в первый раз его использовали американцы, и неоднократно. Начиная как минимум с 2016 года. Украина в данном случае ничего не придумала. Просто достает «американские карты» и пытается убедить весь мир, что российские хакеры совершают атаки и на США, и на Украину», — подытожил кандидат исторических наук.

14 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что это Россия якобы виновна в кибератаках на сайты украинского правительства. Он отметил, что сообщения об атаках появились в российских СМИ через час после их совершения.

Ранее в этот день сайты нескольких украинских министерств подверглись атаке хакеров. В результате угрозы в адрес жителей Украины появились на сайтах МИДа, минобрнауки, министерства аграрной политики и продовольствия. В сообщениях утверждалось, будто вся личная информация жителей страны загружена в «общую сеть»,​​ и все данные на компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.

Позднее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что большинство украинских государственных сайтов восстановили работу после массовой кибератаки. По словам Ермака, Киев тесно сотрудничает по данному вопросу с США и Великобританией.