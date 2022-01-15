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Историк объяснил причины дезинформации Запада о «вторжении» РФ на Украину

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США и страны Запада «просто меняют повестку», когда распространяют дезинформацию о России, используя стандартные политтехнологии, уверен замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

В беседе с «Известиями» 15 января он подчеркнул, что у России не было планов по вторжению на Украину, и это четко обозначил президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие государственные деятели.

«На протяжении нескольких месяцев США активно продвигают в информационном пространстве идею о якобы агрессии России. Они, пользуясь стандартными политическими технологиями, просто меняют повестку. Повестка, обозначенная Россией, это создание системы безопасности в Европе, в рамках которой РФ будет иметь возможность защитить свои интересы и предотвратить дальнейшую агрессию со стороны НАТО. Деэскалация напряженности в интересах всех стран Европы», — объяснил Шаповалов.

По его словам, США не просто отвергают российские предложения, но и перемещают внимание мировой общественности на якобы имеющую место агрессию России в отношении Украины. То есть убирают из информационной повестки те озабоченности, которые есть у России, и те предложения по коллективной безопасности, что она выносит.

«Есть вероятность, что всё не ограничится информационной атакой и попыткой дискредитировать Россию. Возможно США, не добившись успеха от информационной кампании, потребуют от Украины создания вооруженных провокаций в отношении ДНР и ЛНР», — предположил историк.

В пятницу, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби бездоказательно заявил, что военное ведомство США располагает данными о подготовке Россией предлога для «вторжения на Украину». Будто бы существует некая «группа оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом» против Украины.

30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что ведомство не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военнослужащих «не является критичной», а сама РФ «вообще не готова сейчас к наступлению».

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» РФ делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

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