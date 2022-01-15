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Нетрезвый водитель на угнанной Lada устроил гонки с полицией в Самаре

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В Самаре нетрезвый мужчина угнал автомобиль Lada и устроил в ночь на субботу, 15 января, гонки с полицией по улицам города. Преступник задержан.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Известий», видно, как нарушитель с высокой скоростью едет по встречной полосе и едва не врезается в другую машину.

«Сегодня у нас был рейд по выявлению водителей в нетрезвом состоянии. Мы получаем информацию от граждан и отрабатываем ее. Если она подтверждается, то вызываем сотрудников полиции. При патрулировании улиц мы обратили внимание на водителя Lada, который практически совершил ДТП с нашим автомобилем. Эту информацию мы передали сотрудникам ДПС», — сообщил «Известиям» президент самарской региональной общественной организации «Ночной патруль» Виталий Смардаков.

Общественник отметил, что полиция начала преследовать нарушителя, но тот и не думал останавливаться. В итоге правоохранителям удалось заставить водителя остановиться.

Позже выяснилось, что автомобиль был угнан. Девушка завела машину для прогрева и ушла в кафе, чтобы забрать ребенка. По возвращении Lada на месте не обнаружилась.

«Оставила машину прогреваться на парковке. Вышла, а ее нет. Потом по камерам посмотрели и увидели, как человек сел в нее и уехал. Он сидел в кафе и отмечал с кем-то день рождения», — поделилась владелица угнанной машины Алина.

Как подчеркнул Смардаков, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя.

9 декабря в Москве голый мужчина избил водителя и попытался угнать его автомобиль. Уточняется, что инцидент произошел на улице Воздвиженка. На место ЧП прибыли полицейские и задержали злоумышленника.

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