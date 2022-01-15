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«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для Польши

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«Газпром» подал в суд на польскую нефтегазовую компанию PGNiG после неудачных переговоров о пересмотре контракта на поставку газа. Об этом сообщили в PGNiG в пятницу, 14 января.

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Российская компания обратилась в Арбитражный суд Стокгольма, чтобы PGNiG увеличила контрактную цену, сообщила польская сторона.

«14 января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» иск в арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по ямальскому контракту», — говорится на сайте компании.

Председатель правления PGNiG Павел Маевский заявил, что требования «Газпрома» совершенно необоснованные, и поляки «готовы доказать это перед Арбитражным судом».

В «Газпром экспорт» подтвердили, что обратились в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО PGNiG от 1996 года, пишет «РИА Новости».

10 января «Газпром» на 55% сократил поставки газа в Европу через Украину за 1–9 января. По сравнению с предшествующими 10 днями декабря 2021 года объем среднесуточных поставок упал до 54 млн куб. м. Эксперты связали снижение поставок с потеплением в Европе. Из-за этого у европейских потребителей появилась возможность резко сократить подъем газа из хранилищ, а в период с 30 декабря по 2 января закачка превышала отбор. Но к настоящему времени уровень европейских запасов топлива упал ниже 54%.

9 января «Известия» сообщали, что наступивший новый год преподнес Европе подарок в условиях газового кризиса: из-за аномально теплой погоды подешевел газ. Фьючерсы на этот энергоноситель в начале года тестировали отметку $800 за 1 тыс. куб. м и на первой неделе января закрепились на уровне $1000. Эксперты напомнили, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Однако с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины 2021 года, говорили специалисты.

29 декабря глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу, но для этого нужно подписание долгосрочных контрактов. Он рассказал, что у страны есть ресурсная база, которая позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей на топливо в любых объемах.

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