Задержанный в РФ хакер из REvil причастен к атаке на Colonial Pipeline

Один из задержанных ФСБ хакеров из группировки REvil, предположительно, был причастен к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline весной 2021 года. Об этом сообщили в Белом доме США в пятницу, 14 января.

Соединенные Штаты приветствовали арест группировки и назвали действия правоохранителей РФ «очень важными шагами».

По словам представителя администрации, США не связывают деятельность хакеров и их арест с тем, что происходит сейчас между Россией и Украиной.

14 января ФСБ пресекла деятельность преступного сообщества REvil, члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.

Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США. Отмечается, что ФСБ установила полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту денежных средств. По данным ведомства, члены REvil разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание. REvil получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании.

По адресам пребывания участников преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также криптокошельки и компьютерную технику.

Комментируя операцию ФСБ, независимый исследователь информационной безопасности, автор проекта Russian OSINT Сергей Рэдхант рассказал «Известиям», что хакерское преступное сообщество REvil вряд ли уже возобновит свою деятельность.