Прямой эфир
Мир
Госдеп США провел переговоры с энергокомпаниямим о поставках газа в Европу
Мир
Вучич вступился за Джоковича перед премьер-министром Австралии
Мир
КНДР рассказала о пуске ракет с железнодорожных платформ
Мир
Экс-советник Обамы признался в хищении $218 тыс. при создании школ
Общество
Гинцбург отверг вероятность платной вакцинации в России
Интернет
Apple выполнила одно из требований закона РФ и завела личный кабинет
Мир
США сообщили о контакте с Украиной по кибератакам на сайты министерств
Мир
Швеция усилила патрулирование на острове Готланд из-за России
Мир
Алек Болдуин отдал свой телефон на проверку властям
Мир
Китай открыл железнодорожные перевозки для грузов из РФ

Задержанный в РФ хакер из REvil причастен к атаке на Colonial Pipeline

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из задержанных ФСБ хакеров из группировки REvil, предположительно, был причастен к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline весной 2021 года. Об этом сообщили в Белом доме США в пятницу, 14 января.

Серверные люди: иностранные хакеры стали чаще маскироваться под «русских»
Как это происходит, кому угрожает и при чем здесь ЦРУ

Соединенные Штаты приветствовали арест группировки и назвали действия правоохранителей РФ «очень важными шагами».

По словам представителя администрации, США не связывают деятельность хакеров и их арест с тем, что происходит сейчас между Россией и Украиной.

14 января ФСБ пресекла деятельность преступного сообщества REvil, члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.

Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США. Отмечается, что ФСБ установила полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту денежных средств. По данным ведомства, члены REvil разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание. REvil получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании.

По адресам пребывания участников преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также криптокошельки и компьютерную технику.

Комментируя операцию ФСБ, независимый исследователь информационной безопасности, автор проекта Russian OSINT Сергей Рэдхант рассказал «Известиям», что хакерское преступное сообщество REvil вряд ли уже возобновит свою деятельность.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022