Спасатели приступили к устранению свалки мусора на реке в Ставрополье

Спасатели расчищают реку Калаус под Светлоградом в Ставропольском крае от образовавшегося затора в русле свалке из бутылок и мусора. Об этом рассказали в региональном МЧС в субботу, 15 января.

Расчистку проводят, чтобы весенние паводки прошли безопасно. В устранении участвуют 54 человека и 15 единиц техники. Дерево и прессованный мусор будут убирать с помощью крана.

«На данный момент рабочая группа обнаружила затороопасный участок, часть реки перегорожена поваленными деревьями и пластиковым мусором», — сообщил заместитель начальника отдела защиты населения и территории от краевого ЧС ГУ МЧС РФ Андрей Песковой.

Причиной возникновения затора могло стать поваленное дерево, перекрывшее русло реки. Сообщается, что затор уже скоро устранят.

«Очень сложно, потому что мусор спрессовался, в основном это пластик, но попадается и стекло. Всё превратилось в плотную массу, которая располагается выше воды, поэтому убрать ее тяжело, но сейчас начнем, а дальше пойдет», -— рассказал заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Александр Бабыкин.

Спасатели говорят, что риска затопления для находящихся рядом населенных пунктов нет.

«По всем руслам рек Ставропольского края сейчас организован мониторинг. Где такая ситуация возникает, сразу оповещают службы, прибывают органы управления и начинается расчистка», — сообщил Песковой.

15 декабря президент России Владимир Путин поднял вопрос о сроках ликвидации свалок в границах городов. При этом глава государства выразил удивление, что по 104 свалкам, которые нужно ликвидировать, до сих пор нет проектной документации.

5 октября Владимир Путин потребовал убрать все открытые свалки в черте городов в ближайшие годы. Он также указал на необходимость ускорить данный процесс.