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В Белом доме сообщили о пресс-конференции Байдена 19 января

Госдеп США провел переговоры с энергокомпаниямим о поставках газа в Европу

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Госдепартамент Соединенных Штатов провел консультации с международными энергетическими компаниями о поставках газа в Европу в случае теоретического конфликта России и Украины. Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на представителей правительства США в пятницу, 14 января.

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«Мы провели их (консультации) также и с энергетическими компаниями, <...> мы говорили с ними по поводу беспокоящих нас вопросов и говорили с ними о целом ряде чрезвычайных ситуаций», —- рассказал агентству один из источников.

Он также отметил, что американские власти не просили компании увеличить объемы производства.

Сообщается, что переговоры прошли под руководством старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина. Речь шла в том числе о возможных перебоях поставок, если США введут санкции против России в случае военной эскалации ситуации с Украиной.

14 января вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия и компания «Газпром» не виноваты в энергетическом кризисе, который произошел в Европе. Он объяснил кризис затянувшейся зимой и тем, что из-за восстановления экономики большие объемы сжиженного газа были отправлены в Азию.

Ранее «Известия» сообщали, что наступивший новый год преподнес Европе подарок в условиях газового кризиса — из-за аномально теплой погоды подешевел газ. Фьючерсы на этот энергоноситель в начале года тестировали отметку $800 за 1 тыс. куб. м и в первой неделе января закрепились на уровне $1000. Эксперты напомнили, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Однако с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины 2021 года, говорили специалисты.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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