Пушков назвал самопиаром идею Зеленского о саммите с Путиным и Байденом

Предложение президента Украины Владимира Зеленского американскому лидеру Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием президента РФ Владимира Путина является очередной неудачной попыткой самопиара. Об этом в пятницу, 14 января, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

«Зеленский всё пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно. Пустая инициатива, очередная неудачная попытка самопиара», — отметил он.

По его словам, украинский лидер никак не хочет или не может понять, что Украина не самостоятельное государство, а является лишь «придатком» в политике Запада.

14 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предложений о трехсторонних переговорах РФ–США–Украина России еще не поступало.

В начале января бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что российские спецслужбы имеют компромат на президента Украины Владимира Зеленского, из-за которого он стремится встретиться с Путиным.

26 декабря Песков заявил, что в Кремле готовы обсуждать с Зеленским двусторонние отношения, но не будут общаться с ним в качестве стороны конфликта в Донбассе.

21 декабря президент Украины сообщил, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Он отметил, что диалог может состояться как с привлечением посредников, так и напрямую с руководством России. По словам Зеленского, Киев «не боится» разговора с Москвой.