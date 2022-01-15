Диетолог рассказал о последнем приеме пищи перед сном

Перед сном нежелательно употреблять тяжелую пищу, но и ложиться спать голодным тоже не стоит. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в субботу, 15 января.

Дело в том, что если заснуть голодным, то наутро захочется лишнего на завтрак, а так делать не стоит.

«Такое поведение мало что меняет в его жизни в лучшую сторону. В одном случае он объедается по вечерам, в другом — по утрам. Разницы никакой, кроме того, что, когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень», — рассказал он радио Sputnik.

Любителей не есть после шести часов вечера диетолог также предостерег. По его словам, в таком случае сон может быть беспокойным, а можно вообще проснуться посреди ночи с непреодолимым желанием срочно поесть.

Михаил Гинзбург порекомендовал незадолго до сна поесть зерновые хлопья без сахара или мюсли. Главное — вместе с кисломолочными напитками, например с ряженкой.

13 января врач-диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефедова рассказала, как определить наличие непереносимости лактозы. Для этого необязательно делать дорогие тесты, достаточно отслеживать свое состояние после употребления молочных продуктов.