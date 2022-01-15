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IT-специалист назвал ложью сокрытие РФ своих хакеров

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Если хакеры из России нанесут вред другой стране, отечественные правоохранители тут же ими займутся, заявления, будто РФ покрывает своих хакеров, — ложь. Об этом рассказал «Известиям» главный специалист департамента аудита ИБ компании T.Hunter Владимир Макаров в субботу, 15 января.

Таким образом он прокомментировал задержание ФСБ хакеров из группировки REvil.

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«Насколько мне известно, эта группировка предоставляла вирус-вымогатель как услугу, в том числе они занимались и распространением вредоносного ПО. Пресекать деятельность таких группировок по миру — это достаточно сложная задача, потому что часто они децентрализованы. Кто бы ни пытался в политическом поле привязать их к какой-либо стране, но по факту это децентрализованные группировки, которые не имеют принадлежности к какому-то конкретному государству», — рассказал Макаров.

Специалист также объяснил, как работает вирус-вымогатель, разработанный REvil. В сеть компании внедряется вредоносное программное обеспечение, инфраструктура предприятия начинает зашифровываться, затем преступники требуют деньги за обратную расшифровку.

«Ситуация с поимкой хакеров иллюстрирует то, что у России нет позиции не ловить хакеров на своей территории, если они не делают ничего вредоносного инфраструктуре РФ. Если группировка действительно нанесла вред другой стране, и она сейчас находится на территории России, то правоохранители не останутся в стороне. Все рассказы про то, что Россия кого-то покрывает, в итоге оказываются ложью», — заявил Владимир Макаров.

14 января ФСБ пресекла деятельность преступного сообщества REvil, члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.

Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США. Отмечается, что ФСБ установила полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту денежных средств. По данным ведомства, члены REvil разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание. REvil получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании.

В тот же день официальный представитель администрации Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон оценил задержание ФСБ хакерской группировки REvil. Так, один из задержанных, предположительно, причастен ко взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline.

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