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Житель Алма-Аты рассказал о чувстве страха во время беспорядков

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Житель Алма-Аты Расул в субботу, 15 января, поделился в беседе с «Известиями» своими ощущениями от того, что творилось в городе во время массовых беспорядков в Казахстане.

«Дома сидели, приказано было дома сидеть. Слава богу, что друзей и родственников беспорядки никак не зацепили. Было страшно, но всё обошлось. Сам я из Алма-Аты, приехал в Москву в гости. Рейс наш не отменили, вылетели по расписанию», — рассказал собеседник.

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Его соотечественник Мурат отметил, что он с семьей также переживал творящееся на улицах дома. Интернета не было, а всю информацию получали по телевизору или радио, пояснил он.

«Сейчас у нас интернет заработал, транспорт в городе запустили и проводят везде ремонтные работы», — уточнил Мурат.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что во время беспорядков и действия режима чрезвычайного положения в республике задержали около 2 тыс. человек. По его словам, лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам Генпрокуратуре поручено установить степень их вины.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как сообщил Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, которые прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

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