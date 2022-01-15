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США оценили задержание ФСБ хакерской группировки REvil

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Администрация Соединенных Штатов приветствует задержание ФСБ хакерской группировки REvil, использовавших вирусы-вымогатели. Об этом заявил официальный представитель администрации США в пятницу, 14 января.

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Так. один из задержанных после обращения США хакеров оказался причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, передает Axios.

По словам представителя администрации, США не связывают деятельность группировки и ее арест с тем, что происходит сейчас между Россией и Украиной.

14 января ФСБ пресекла деятельность преступного сообщества REvil, члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.

Основанием для розыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США. Отмечается, что ФСБ установила полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту денежных средств. По данным ведомства, члены REvil разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание. REvil получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании.

По адресам пребывания участников преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также криптокошельки и компьютерную технику.

Комментируя операцию ФСБ, независимый исследователь информационной безопасности, автор проекта Russian OSINT Сергей Рэдхант рассказал «Известиям», что хакерское преступное сообщество REvil вряд ли уже возобновит свою деятельность.

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