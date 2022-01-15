Федерация фигурного катания оценила выступление мужчин на ЧЕ

Мужчины в одиночном катании показали, что могут бороться за самые высокие места, заявил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, подводя итоги выступления россиян на чемпионате Европы в Таллине 14 января.

Коган выразил самые искренние поздравления Марку Кондратюку, который стал чемпионом Европы, и отметил Андрея Мозалева, который в последнюю минуту попал на чемпионат.

«Он очень хорошо откатал короткую программу. В произвольной были, конечно, ошибки, которые ему не позволили подняться на пьедестал. Он показал свой потенциал. Показал, что может бороться. Жалко, что Евгений Семененко не смог удержать свои позиции. В целом я доволен выступлением мужчин. Они показали, что могут бороться за самые высокие места», — сказал глава ФФККР в беседе со «Спорт-Экспресс».

Российский фигурист Марк Кондратюк впервые стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании в пятницу, 14 января. 18-летний спортсмен набрал 286,56 балла. Россиянин Андрей Мозалев с 265,69 балла занял четвертое место Евгений Семененко с 260,00 балла — пятую.

12 января россиянин Андрей Мозалев обновил личный рекорд, выступив с короткой программой на чемпионате Европы в Таллине. Спортсмен прыгнул каскад — четверной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. За прокат Мозалев получил 99,76 балла — это его новый личный рекорд. После выступления фигурист занял первое промежуточное место.