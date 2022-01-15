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Юристы прокомментировали влияние на суд лишения титулов принца Эндрю

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Американский юрист Тереза Жан-Пьер Кой в субботу, 15 января, высказала мнение, что лишение принца Эндрю королевского патронажа вряд ли повлияет на ход судебного процесса в США.

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«Я думаю, что лишение принца Эндрю его титулов в действительности не повлияет на судебный процесс, но может повлиять на общественное мнение», — приводит ее слова «РИА Новости».

Юрист отметила, что такой шаг со стороны Букингемского дворца может означать для присяжных «отсутствие поддержки со стороны монархии, ведь они очень пекутся о своем имидже, а потому он будет продолжать быть участником процесса в качестве частного лица».

С ней согласен адвокат Абдул Латиф Беннетт. По его словам, лишение принца Эндрю титулов никак не будет воздействовать на юридический аспект дела, а «весь свой блеск» сын королевы потерял лишь «в суде общественного мнения».

«К королевским особам без дипломатического иммунитета относятся так же, как ко всем остальным. И я правда не знаю, почему здесь не действовал дипломатический иммунитет, но сейчас дворец ясно обозначил: он частное лицо», — заметил Беннет.

Как подчеркнул адвокат, решение о лишении королевского патронажа прежде всего скажется на психологических аспектах и некоторых формальностях.

«Это повлияет на то, как будет называться дело. <…> Лишение титула может навредить ему [Эндрю] потому, что представители обвинения могут обращаться к нему «бывшее Ваше Высочество» и «бывший полковник», обвинение может подчеркивать лишение его титулов, указывать на него как на «падшего принца», — уточнил он.

13 января пресс-служба Букингемского дворца сообщила о лишении герцога Йоркского Эндрю всех титулов и воинских званий. В общей сложности у герцога Йоркского было восемь почетных военных титулов — подарков от королевы. Кроме того, Эндрю больше не будет выполнять публичных обязанностей в качестве члена королевской семьи и станет защищать себя в суде как частное лицо.

Такое заявление, отмечает газета, последовало после того, как суд Нью-Йорка отказался удовлетворить просьбу принца отклонить иск Вирджинии Джуффре, которая обвиняет принца в изнасиловании.

Скандал с принцем Эндрю набрал обороты в 2019 году. Помимо среднего сына королевы Великобритании Вирджиния Джуффре обвинила в произошедшем американского миллиардера Джеффри Эпштейна, арестованного по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. Джуффре рассказала, что член королевской фамилии был одним из участников вечеринок Эпштейна, назвав обоих растлителями.

После скандала 10 августа 2019 года арестованный Эпштейн покончил с собой в исправительном центре Нью-Йорка. В июле 2020 года стало известно, что гражданка Великобритании Гислейн Максвелл, задержанная в США по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, может дать показания против британского принца Эндрю и других высокопоставленных знакомых Эпштейна. Принц Эндрю связь с Джуффре отрицает.

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